Инь-Янь

Длительность: от 60 минут

1девушка/2девушки

Цена: от 6 000 руб.

Инь-Янь

2 девушки

60мин - 6000 руб.

90мин. - 7000 руб.

Эта программа доставит удовольствие не только мужчине, но и его женщине, которая так же не прочь получить наслаждение от эротического массажа и понаблюдать за ласками, которые подарит массажистка мужчине. Настоящее искушение для него и для нее.

Экстаз, который испытают все участники этого действия – это не вероятная энергия, которая наполнит тела и освободит мысли от ненужных забот.



(программа вашего досуга обсуждается с мастером по релаксу)