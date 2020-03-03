1 девушка: 60мин - 3000 руб., 90мин. - 5000 руб.
2 девушки: 60мин - 4000 руб., 90мин. - 6000 руб.
Программа хороша для тех, кто желает впервые попробовать эротический массаж. Массажистка, используя масло, массирует Ваше тело различными частями своего тела, задействуются: руки, локти, бедра, ягодицы, грудь. На программе Вы насладитесь как оздоровительным массажем тела обнаженной девушки, так и эротическим.
В программу входит: классический массаж, body массаж, массаж лингама, имитация секса, душ «до» и «после» с девушкой
Нежность
Длительность: от 60 минут
1 девушка/2девушки
Цена: от 4 000 руб.
1 девушка: 60мин - 4000 руб., 90мин. - 6000 руб.
2 девушки: 60мин - 5000 руб., 90мин. - 7000 руб.
Программа хороша для тех, кто желает впервые попробовать эротический массаж. Массажистка, используя масло, массирует Ваше тело различными частями своего тела, задействуются: руки, локти, бедра, ягодицы, грудь. На программе Вы насладитесь как оздоровительным массажем тела обнаженной девушки, так и эротическим.
В программу входит: классический массаж, body массаж, массаж лингама, имитация секса, душ «до» и «после» с девушкой
Мраморный поцелуй
Длительность: 60/90 минут
1 девушка/2девушки
Цена: от 7 000 руб.
1 девушка: 60мин - 5000 руб., 90мин. - 7000 руб.
2 девушки: 60мин - 6000 руб., 90мин. - 8000 руб.
Невероятная программа «Мраморный поцелуй» способна перенести Вас в мир чувственных наслаждений и откровенных эротических фантазий. Расслабляющий массаж с теплым маслом позволит Вам расслабиться и подарит необыкновенные ощущения, эротическая часть доведёт Вас до незабываемого финала.
В программу входит:
расслабляющая классика, body массаж, ласки губами, массаж лингама, имитация секса, душ «до» и «после» с девушкой
(В программе «Мраморный поцелуй» расслабляющая классика выполняется тёплым маслом)
Соблазн
Длительность: 120 минут
1девушка/2девушки
Цена: от 7 000 руб.
Длительность: 120 минут
1 девушка - 7000 руб.
2 девушкb - 9500 руб.
Два часа в компании прекрасной девушки пролетят не заметно, Вы получите невероятное эстетическое и физическое удовольствие от этой встречи. Соблазны подстерегают нас на каждом углу, но никогда они небыли на столько сексуальными и восхитительными. Вам не нужно никого соблазнять, сегодня в роле искусителя, будет прекрасная девушка, за чьими плавными движениями Вы будете наблюдать лёжа в джакузи. Одновременное расслабление и возбуждение. Вы готовы соблазниться?
1 часть:
душ «до» с девушкой, классический массаж, body массаж, массаж лингама, имитация секса, релакс.
2 часть:
Aqua body пенный (джакузи), классический лайт, body лайт, массаж лингама, бархатный фут, имитация секса, имитация оральных ласк, релакс, душ «после» с девушкой
Инь-Янь
Длительность: от 60 минут
1девушка/2девушки
Цена: от 6 000 руб.
Эта программа доставит удовольствие не только мужчине, но и его женщине, которая так же не прочь получить наслаждение от эротического массажа и понаблюдать за ласками, которые подарит массажистка мужчине. Настоящее искушение для него и для нее.
Экстаз, который испытают все участники этого действия – это не вероятная энергия, которая наполнит тела и освободит мысли от ненужных забот.
(программа вашего досуга обсуждается с мастером по релаксу)
Массажист
Длительность: 60 минут
1девушка/2девушки
Цена: от 4 000 руб.
1 девушка
Длительность: 60мин
Стоимость: 4000 руб.
После расслабляющего массажа всего тела, Вас ждёт увлекательная эротическая игра, позволяющая на некоторое время сменить профессию и попробовать себя в роли... массажиста. Не только юная красавица будет ублажать Вас, но и Вы, будете ласкать её нежное тело чувственным массажем. Затем наш мастер снова примется за Вас...
В программу входит:
расслабляющий массаж, смена ролей, Body массаж, массаж лингама, имитация секса, душ «до» и «после» с девушкой
Незнакомка
Длительность: 60 минут
1девушка/2девушки
Цена: от 4 500 руб.
1 девушка
Длительность: 60мин
Стоимость: 4500 руб.
Самая загадочная и чувственная программа, в которой Вы до самого конца не знакомы с мастером... Весь час Вы будете ощущать её прикосновения, изучать её тело по сантиметрам своими руками, и фантазировать какая же она... твоя мастерица - Незнакомка....
В программу входит:
расслабляющая классика, Body массаж, ласки губами, массаж лингама, имитация секса, душ «до» и «после» с девушкой
Власть госпожи
Длительность: от 60 минут
1девушка/2девушки
Цена: от 5 000 руб.
Наш салон эротического массажа рад представить Вашему вниманию новую услугу «Власть Госпожи». Отметим, что это, прежде всего определенный вид ролевой игры, где доминирующую роль играет девушка. Наша девушка, будет повелевать Вами и Вашими действиями. Мужчина в этом случае оказывается в более пассивной роли и является главным исполнителем всех пожеланий своей госпожи.
All Inclusive
Длительность: 60/90/180мин.
3 девушки
Цена: от 7000 руб.
3 девушки
60мин - 7000 руб.
90мин - 9000 руб.
180мин - 14 000руб.
Программа для поклонников долгого и качественного отдыха. Никто не торопит, наши массажистки исполнят любой каприз в пределах нашего меню. Учитывая все Ваши пожелания, мы составим для Вас уникальную индивидуальную программу. Любые эротические фантазии… Неограниченное количество релаксаций.
Нежные дополнения к релаксу
Кальян
Виски
Шампанское
Вино
Шоколад
Клубника
Подари мужчине незабываемый эротический релакс!
Что подарить успешному мужчине, состоявшемуся в бизнесе, процветающему и благополучному, у которого итак уже все в жизни есть? Реально ли вообще придумать бюджетный подарок топ - менеджеру, генеральному директору, владельцу концерна?
“Henessy” делает необычные подарки для мужчин, которые не оставят никого равнодушным и запомнятся надолго...
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Возраст: 24 лет Грудь: 2 размер Рост: 176 см. Вес: 54 кг. Цвет глаз: карие
Эротический массаж в душе с обворожительной девушкой. Эта приятная процедура завершается полным релаксом. - массаж лингама - - имитация секса - - body light - - 1 релакс -
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